Pogoda na jutro. W nocy w części kraju nadal może grzmieć i padać. Czwartek 23.05 również przyniesie wyładowania, którym ponownie towarzyszyć mają intensywne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 19 do 27 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc. Czeka nas duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu na południu, zachodzie i w centrum. Początkowo lokalnie wystąpią burze z intensywnymi opadami deszczu rzędu 20-30 litrów wody na metr kwadratowy. Padać nie będzie jedynie na północy, północnym wschodzie oraz południowym zachodzie kraju. Temperatura wyniesie minimalnie od 13 stopni Celsjusza na południu do 17 st. C w centrum kraju. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, na zachodzie zachodni, a na wschodzie południowo-wschodni, podczas burz okaże się silny.

Pogoda na jutro - czwartek 23.05

Na czwartek prognozowane jest zachmurzenie duże z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu. W godzinach popołudniowych w pasie od Warmii i Mazur, przez Mazowsze, po Podkarpacie i Małopolskę wystąpią burze z ulewnymi opadami deszczu rzędu 20-40 litrów wody na metr kwadratowy oraz ryzykiem opadów gradu. Termometry pokażą od 19-20 st. C na Pomorzu Zachodnim do 26-27 st. C na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Wiatr będzie umiarkowany, na zachodzie zachodni, na wschodzie południowo-wschodni, w porywach dość silny.