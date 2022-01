Pogoda na jutro - czwartek 20.01. Śnieg i bardzo silne porywy wiatru

Pogoda na jutro. Czwartek przyniesie kolejne załamanie pogody. Znów będzie porywiście wiać, nawet do 100 kilometrów na godzinę. Silny wiatr spotęguje odczucie chłodu. Do tego synoptycy prognozują opady śniegu.

Nocą od północnego zachodu na południowy wschód nad Polską dynamicznie będzie przemieszczał się chłodny front atmosferyczny z opadami śniegu. Spadnie poniżej 3 centymetrów śniegu, pojawią się też opady deszczu ze śniegiem rzędu 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Zachmurzenie będzie całkowite, a po przejściu frontu wystąpią przejaśnienia. Jedynie na Podkarpaciu zachmurzenie okaże się umiarkowane i tam będzie bez opadów.

Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza w Małopolsce i na Podkarpaciu, do 0 st. C na Dolnym Śląsku, w centrum kraju i na Pomorzu. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, początkowo umiarkowany, nasilający się w ciągu nocy do dość silnego i silnego. W porywach osiągnie prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę, w strefie Wybrzeża do 70-90 km/h.

Pogoda na jutro - czwartek 20.01

Za dnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady śniegu do 1-5 cm, w górach do 10 cm. Początkowo, szczególnie na południu, miejscami pojawią się również opady deszczu ze śniegiem.

Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na północnym wschodzie kraju, do 2 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunku zachodniego i północno-zachodniego. Będzie silny, w porywach rozpędzając się do 50-70 km/h. W niektórych miejscach na południu porywy mogą sięgać jednak do 90 km/h, a na Wybrzeżu do 100 km/h.

Warunki biometeorologiczne - czwartek 20.01

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się na poziomie 60-80 procent, przy czym najwyższa będzie na południu, w centrum kraju oraz na wschodzie. Mieszkańcy całej Polski odczują zimno, a uczucie chłodu będzie potęgowane przez silny wiatr. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno z przelotnymi opadami mokrego śniegu do 1-2 cm. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 997 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno z przejaśnieniami, okresami przelotne opady śniegu do 1-3 cm. Na termometrach zobaczymy maksumalnie 1 st. C. Powieje zachodni, dość silny okresami silny wiatr, w porywach 50-70 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 989 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem do 1-2 mm. Temperatura spadnie minimalnie do 0 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni skręcający na zachodni, dość silny i silny, w porywach 50-70 km/h, w drugiej części nocy okresami bardzo silny i porywisty, do 70-90 km/h. Ciśnienie o północy spadnie do 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady śniegu do 1-3 cm. Termometry pokażą maksymalnie 1 st. C. Powieje północno- zachodni, dość silny i silny wiatr, w porywach 50-70 km/h. Ciśnienie w w południe osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem do 1-2 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, dość silny i okresami silny, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno z większymi przejaśnieniami, okresami przelotne opady śniegu do 1-3 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C. Powieje zachodni, silny, okresami bardzo silny i porywisty wiatr, do 70-90 km/h. Ciśnienie w południe wzrośnie do 998 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Początkowo pogodnie, następnie wzrost zachmurzenia. Po północy pochmurno z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem do 1-2 l/mkw. Temperatura spadnie minimalnie do 0 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni, początkowo słaby i umiarkowany, a pod koniec nocy dość silny, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pochmurno z większymi przejaśnieniami i okresowo rozpogodzeniami. Rano przelotne opady deszczu ze śniegiem do 1-2 l/mkw., a po południu i wieczorem przelotne opady śniegu do 1-3 cm. Termometry pokażą maksymalnie 1 st. C. Powieje zachodni, silny, okresami bardzo silny i porywisty wiatr, do 70-90 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 998 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego z przelotnymi opadami śniegu do 1-2 cm pod koniec nocy. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Wiatr będzie południowy i południowo- zachodni, początkowo słaby i umiarkowany, a pod koniec nocy dość silny, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu do 2-5 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 2 st. C. Powieje zachodni, dość silny okresami silny wiatr, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 981 hPa.

