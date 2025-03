Pogoda na jutro, czyli czwartek 13.03. W nocy nad częścią kraju przetoczy się front burzowy niosący opady oraz silny wiatr. W dzień dominować będzie pochmurna aura z opadami deszczu. Na południu, w centrum i w pasie zachodnim spadnie 10-20 litrów wody na metr kwadratowy.

W nocy nad przeważającą częścią kraju przemieści się front z opadami deszczu, przejściowo deszczu ze śniegiem. W regionach od Dolnego Śląska i Opolszczyzny po Wielkopolskę i Ziemię Łódzką mogą pojawić się także burze z intensywniejszymi opadami deszczu do 10-15 litrów na metr kwadratowy, ryzykiem drobnego gradu oraz porywami wiatru do 50-70 kilometrów na godzinę.

Temperatura minimalna wyniesie od 2 st. C na północy i zachodzie do 9 st. C w centrum kraju, wschodzie i południowym wschodzie. Powieje zmienny, słaby i umiarkowany wiatr, który w zasięgu chmur opadowych będzie porywisty.

Pogoda na jutro - czwartek, 13.03.

Czwartek w całym kraju okaże się pochmurny i deszczowy. Na północnym zachodzie i zachodzie przeważać będą przelotne opady deszczu, krótkookresowo także deszczu ze śniegiem, do 2-5 l/mkw. Na południu, w centrum i w pasie wschodnim opady będą umiarkowane i intensywne, przeważnie ciągłe lub z niewielkimi przerwami, do 10-20 l/mkw. W górach może spaść śnieg. Wieczorem możliwy będzie rozwój pojedynczych burz na południowym wschodzie.

Termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C na północnym zachodzie, przez 9 st. C w centrum kraju do 14 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków zmiennych i będzie słaby oraz umiarkowany, w górach dość silny, z porywami do 50-70 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w całym kraju wyniesie ponad 90 procent. Na północy, zachodzie i w centrum będzie nam chłodno. W pozostałych regionach odczujemy komfort cieplny. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurna noc z okresowymi przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą minimalnie 6 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby do umiarkowanego. Ciśnienie o północy wyniesie 985 hPa i będzie jeszcze spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czwartek przyniesie duże i całkowite zachmurzenie z ciągłymi opadami deszczu. Na termometrach w Warszawie zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Powieje zmienny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie osiągnie wartość minimalną i potem zacznie rosnąć, w południe barometry wskażą 977 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Sporo chmur z przelotnymi opadami deszczu, przejściowo deszczu ze śniegiem - tak według prognoz ma wyglądać najbliższa noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie początkowo zmienny i słaby, następnie północny oraz umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 997 hPa i będzie jeszcze spadać.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Jutro niebo nad Trójmiastem będzie całkowicie przykryte chmurami, z których popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy do 4 st. C. Wiatr będzie północny, umiarkowany do okresowo dość silnego. Ciśnienie osiągnie wartość minimalną i potem będzie się wahać, w południe barometry w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wskażą 994 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Mieszkańcy Poznania mogą spodziewać się pochmurnej nocy z przelotnymi opadami deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Termometry w stolicy Wielkopolski wskażą minimalnie 3 st. C. Wiatr powieje z kierunków północnych i będzie słaby do umiarkowanego. Ciśnienie o północy wyniesie 985 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek w Poznaniu przyniesie duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy do 6 st. C. Powieje północny i umiarkowany wiatr. Ciśnienie osiągnie wartość minimalną i potem zacznie rosnąć, w południe barometry pokażą 981 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Zbliżającą się noc we Wrocławiu zdominuje pochmurna aura z przelotnymi opadami. W pierwszej części nocy może pojawić się burza z silniejszym deszczem. Na termometrach zobaczymy minimalnie 4 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr początkowo będzie zmienny. Podczas możliwej burzy podmuchy będą silne i porywiste. Ciśnienie o północy wyniesie 980 hPa i będzie jeszcze spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W czwartek niebo nad Wrocławiem przykryją chmury, z których popada deszcz, przejściowo deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie 7 st. C. Powieje północno-zachodni i umiarkowany wiatr. Ciśnienie osiągnie wartość minimalną rano i potem zacznie powoli rosnąć, w południe barometry wskażą 977 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Najbliższa noc w Krakowie przyniesie zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego i całkowitego z przelotnymi opadami deszczu, przejściowo deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą minimalnie 7 st. C. Słaby wiatr przeważnie powieje z południowego wschodu. Ciśnienie o północy wyniesie 970 hPa i będzie jeszcze spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Jutro mieszkańców Krakowa czeka pochmurny dzień z ciągłymi opadami deszczu. Termometry pokażą do 12 st. C. Wiatr będzie zmienny, w drugiej części dnia skręcający na zachodni, początkowo słaby, w drugiej części dnia umiarkowany do dość silnego. Ciśnienie osiągnie wartość minimalną rano i potem zacznie rosnąć, w południe barometry w Małopolsce pokażą 965 hPa.

Autorka/Autor:fw

Źródło: tvnmeteo.pl