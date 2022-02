Pogoda na jutro - czwartek 03.02. Nocą -8 stopni, za dnia lokalne opady śniegu

W nocy zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Pojawią się przelotne opady śniegu rzędu 1-2 centymetrów, na zachodzie początkowo śniegu deszczem. W górach może spaść do 5 cm śniegu. Drogi będą śliskie. Temperatura minimalna wyniesie od -8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -4 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, tylko na wschodzie okresami dość silny, w porywach osiągając prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na czwartek

W ciągu dnia czeka nas duże zachmurzenie. Na przejaśnienia można liczyć tylko we wschodnich regionach. Na zachodzie okresami będą występować opady deszczu i deszczu ze śniegiem do 5 litrów wody na metr kwadratowy, poza tym w niektórych miejscach może spaść do 2 cm śniegu. Drogi pozostaną śliskie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z kierunków zachodnich będzie wiać słabo i umiarkowanie.