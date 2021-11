Pogoda na dziś - wtorek 30.11. Opady różnego rodzaju, miejscami silniejszy wiatr

Pogoda na dziś. Wtorek przyniesie opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. W niektórych miejscach silniej powieje, mogą wystąpić zawieje śnieżne. Będzie zimno.

Wtorek zapowiada się pochmurno. Od północnego zachodu nad Polskę wkroczy niż ze strefą frontów atmosferycznych. Poczynając od zachodnich regionów, aż po wschód, nad krajem będą przemieszczać się opady śniegu do 1-5 centymetrów. Przejdą one w opady deszczu ze śniegiem i deszczu o wysokości do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Niewielkich przejaśnień można spodziewać się jedynie przed południem w pasie wschodnim.

Temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Z kierunków zachodnich powieje umiarkowany, ale okresami dość silny wiatr. Na zachodzie i wybrzeżu miejscami w porywach osiągnie prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na wtorek

Warunki biometeo we wtorek 30.11

Wilgotność powietrza sięgnie około 90 procent. Na obszarze całej Polski będzie odczuwalne zimno, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo we wtorek

Pogoda na dziś - Warszawa

Pochmurno. Wieczorem opady śniegu i śniegu z deszczem do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 988 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Pochmurno z przelotnymi opadami śniegu przechodzącymi w opady śniegu z deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Powieje zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 993 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Pochmurno, opady śniegu z deszczem do 5 l/mkw. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 2 st. C. Wiatr będzie zachodni i południowo- zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 985 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Pochmurno, opady śniegu z deszczem do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Powieje zachodni i południowo-zachodni, początkowo umiarkowany, w drugiej części dnia dość silny wiatr, okresami porywisty - do 50-70 km/h. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 989 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Pochmurno z opadami śniegu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 2 st. C. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Wieczorem w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h, możliwe są zawieje śnieżne. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 978 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl