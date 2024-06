Wtorek upłynie z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Pojawią się przelotne opady deszczu rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy, a w niektórych miejscach również burze z gradem i silnym wiatrem. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 27 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, z wyjątkiem tego wiejącego podczas burz, będzie słaby i umiarkowany. Powieje z południowego zachodu.