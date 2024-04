Środa zapowiada się pochmurno. Na północy i zachodzie kraju lokalnie słabo popada deszcz, do 1-2 litrów na metr kwadratowy, ale pojawią się tam również rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 13-15 stopni Celsjusza w zachodnich regionach do 18-20 st. C na wschodzie Polski. Z kierunku północno-zachodniego powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr, rozpędzający się do 40-50 kilometrów na godzinę.