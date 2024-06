Pogoda w sobotę 29.06 będzie dopisywać prawie w całej Polsce. Spadnie deszcz i zagrzmi w południowo-wschodniej części kraju. Termometry wskażą od 25 do 31 stopni Celsjusza.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej do 31 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby, zmienny.