Sobota przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże ze słabymi przelotnymi opadami deszczu (1-5 l/mkw.) na przeważającym obszarze kraju. Padać nie powinno w centrum i na wschodzie. Lokalnie, zwłaszcza na północnym-wschodzie oraz w godzinach późno popołudniowych na południu kraju wystąpią pojedyncze burze z intensywnymi opadami deszczu (od 15 do 30 l/mkw.) Na termometrach zobaczymy od 22-23 st. C na północnym zachodzie do 27-28 st. C w centrum kraju. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany.