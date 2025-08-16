Pogoda na dziś. Sobota 16.08 w części kraju może przynieść niewielkie opady deszczu. W większości regionów powinno być jednak pogodnie. Termometry pokażą od 23 do 32 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W sobotę utrzyma się zachmurzenie kłębiaste, małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie, wschodzie i południu kraju przejściowo pojawi się więcej chmur, lokalnie spadnie tam do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 23-24 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 28 st. C w centrum kraju, do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, umiarkowany.

Prognoza pogody na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność powietrza na znacznym obszarze kraju będzie w sobotę na poziomie 50-60 procent. Warunki biometeo okażą się od niekorzystnych na wschodzie i południowym wschodzie do neutralnych na pozostałym obszarze kraju.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Sobota w Warszawie będzie pogodna, przejściowo na niebie pojawi się więcej chmur kłębiastych. Temperatura wzrośnie do 28 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie wolno spada, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Gdynia, Gdańsk, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozowane jest zachmurzenie kłębiaste umiarkowane, przejściowo duże i możliwy jest przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy do 24 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie wolno spada, w południe wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu będzie pogodnie, przejściowo na niebie pojawi się więcej chmur kłębiastych. Na termometrach zobaczymy do 27 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie wolno spada, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu czeka nas pogodna aura, przejściowo pojawi się więcej chmur kłębiastych. Temperatura wzrośnie do 28 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, powieje z zachodu. Ciśnienie wolno spada, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie w sobotę będzie pogodnie, przejściowo pojawi się więcej chmur kłębiastych. Na termometrach zobaczymy do 30 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie wolno spada, w południe wyniesie 987 hPa.

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl