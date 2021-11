Pogoda na dziś - poniedziałek 8.11. Pochmurna aura, opady deszczu. Od 7 do 10 stopni

Poniedziałek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z nielicznymi przejaśnieniami. W paśmie północnych i centralnych województw prognozuje się opady deszczu do 10 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr z zachodu i północy.