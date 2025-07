Pogoda na dziś. Poniedziałek 28.07 upłynie pod znakiem opadów deszczu, a także możliwością burz w znacznej większości kraju. Prognozowane są też silne porywy wiatru. Termometry pokażą do 25 stopni Celsjusza.

Pierwszy dzień tygodnia przyniesie zachmurzenie na ogół duże, na zachodzie prognozowane są przejaśnienia. Okresami wystąpią opady deszczu rzędu 20-60 litrów wody na metr kwadratowy, najsilniejsze w burzach, miejscami na południu, wschodzie i w centrum kraju do 80 l/mkw. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 18-19 stopni Celsjusza w pasie od Kaszub, przez Kujawy, Ziemię Łódzką, po Śląsk Górny, do 24-25 st. C na Lubelszczyźnie i Podlasiu. Powieje północno-zachodni wiatr, tylko na wschodzie kraju okaże się południowy, umiarkowany, a w burzach silny, z porywami do 80-100 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo w poniedziałek

Na przeważającym obszarze kraju w poniedziałek wilgotność utrzyma się na poziomie 90 procent. Odczucie temperatury okaże się zróżnicowane, a warunki biometeo okażą się niekorzystne w całej Polsce.

Pogoda na dziś - Warszawa

Zachmurzenie w Warszawie okaże się duże, okresami prognozowane są obfite opady deszczu, możliwa jest burza. Termometry pokażą do 22 st. C. Powieje zmienny, umiarkowany wiatr, w burzy - silny. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 990 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdyni, Gdańsku i Sopocie spodziewane jest zachmurzenie duże, a okresami obfite opady deszczu, niewykluczona jest także burza. Termometry pokażą do 19 st. C. Wiatr okaże się zmienny, umiarkowany, w burzy - silny. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Zachmurzenie w Poznaniu okaże się duże, okresami wystąpią obfite opady deszczu. Termometry pokażą do 20 st. C. Wiatr okaże się północny, umiarkowany. Ciśnienie będzie stabilne, w południe dojdzie do 996 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu spodziewane jest zachmurzenie duże, okresami może spaść deszcz. Termometry pokażą do 21 st. C. Nadciągnie północno-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 992 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Dla Krakowa prognozowane jest duże zachmurzenie, okresami z obfitymi opadami deszczu, możliwa jest burza. Termometry pokażą do 20 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, a w burzy - silny. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 978 hPa.

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl