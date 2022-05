Pogoda na dziś - poniedziałek 16.05. W niektórych miejscach mocno się zachmurzy

W poniedziałek małe i umiarkowane zachmurzenie od zachodu będzie wzrastać do dużego. Temperatura maksymalna osiągnie od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 21 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z kierunku północno-zachodniego, na zachodzie skręcając na południowy.