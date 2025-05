Piątek upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego, od północy wzrastającego do całkowitego. Lokalnie na wschodzie oraz w drugiej części dnia na północy pojawią się słabe opady deszczu o natężeniu 1-3 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 8-9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 11-12 st. C w centrum, do 14-16 st. C na zachodzie. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr.