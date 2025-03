Dziś sporo chmur ale i szansa na przejaśnienia pojawi się na północy oraz północnym zachodzie Polski. W południowych i południowo-wschodnich regionach pojawią się obfite opady deszczu do 10-20 l/mkw., a wysoko w Karpatach śniegu do 10-20 cm. Przelotne opady deszczu ze śniegiem do 3 litrów wody na metr kwadratowy możliwe będą na zachodzie i północy. Temperatura maksymalna wyniesie od 3-4 st. C na Kaszubach, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków północnych i wschodnich.