W niedzielę niebo nad Polską będzie umiarkowanie zachmurzone. Tylko lokalnie, we wschodnich i częściowo centralnych regionach, okaże się ono duże. Tam spodziewane są także przelotne opady deszczu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 11 stopni Celsjusza we wschodnich regionach, poprzez 13 st. C w centrum kraju do 16 st. C w zachodniej Polsce. Z kierunków północnych powieje umiarkowany wiatr.