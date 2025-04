Pogoda na dziś - czwartek, 3.04

Nad ranem na północnym i południowym wschodzie kraju pojawią się większe zachmurzenia oraz lokalne, szybko zanikające zamglenia. Przez większość dnia będzie słonecznie i pogodnie. Jedynie na południu Polski wystąpi większe zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej (na samym wybrzeżu chłodniej 10-12 st. C) i w Małopolsce, i na Podkarpaciu (w rejonie górskim 12-14 st. C) do 18-19 st. C w pozostałej części kraju (temperatura odczuwalna w słońcu, szczególnie na północnym zachodzie wyniesie do 20-21 st. C). Wiatr będzie północno- wschodni, słaby i umiarkowany, w górach dość silny z okresowymi porywami do 50-60 km/h.