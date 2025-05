W czwartek będzie pogodnie. Tylko początkowo w centrum, a później na południowym wschodzie i południu kraju pojawi się więcej chmur kłębiastych i miejscami możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na południowym zachodzie. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.