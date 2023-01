Pogoda na tydzień. Dużo śniegu, duży mróz, będzie wiało. "Zima sobie o Polsce przypomniała"

Powrót zimy do Polski spodziewany jest jeszcze w tym tygodniu. W środę nad krajem uformuje się śnieżny front, kolejna porcja obfitych opadów nadejdzie w sobotę - przekazuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Uton-Pyziołek. Silny wiatr będzie powodować zawieje śnieżne. Zacznie płynąć zimne powietrze znad północnego Atlantyku. Po weekendzie, w kolejny poniedziałek, w części kraju może chwycić wręcz siarczysty mróz.

Pogodę w Polsce kształtują układy niżowe z centrami nad Morzem Norweskim, Danią oraz południową Europą. Nad krajem przemieszczają się z południa na północ dwa fronty atmosferyczne, w umiarkowanie chłodnym i wilgotnym powietrzu polarnym - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Uton-Pyziołek.

W kolejnych dniach sytuacja baryczna nad Europą zmieni się. Polska znajdzie się w zimnych masach powietrza polarnego płynących znad północnej części Oceanu Atlantyckiego, powietrze będzie ściągane przez układy niżowe znad Skandynawii. Jak zapowiada Unton-Pyziołek, "jęzor chłodu sięgnie nawet Włoch i Balearów".

- Na czole zimnej masy powietrza uformuje się w środę nad Europą Środkową śnieżny front, od Śląska po Zatokę Gdańską. W czwartek i piątek opady śniegu obejmować będą już tylko południowy wschód kraju. W sobotę jednak wilgotny niż znad Morza Czarnego zacznie pchać w naszą stronę ciepłe masy powietrza, które wraz z zetknięciem się z chłodną masą nad Polską uformują kolejny pas obfitych opadów śniegu - zapowiada nasza synoptyk. - Zima sobie o Polsce przypomniała - podsumowuje.

We wtorek jeszcze deszcz

We wtorek czeka nas duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na północy, wschodzie i południu Polski okresami będą występować słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na Kaszubach, Warmii i Suwalszczyźnie spadnie do 3 centymetrów mokrego śniegu, w Karpatach przybędzie do 5-10 pokrywy śnieżnej. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Pomorzu Zachodnim, przez 5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na północy osiągając prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Śnieg, chłód i silny wiatr

Środa zapowiada się pochmurno. Bez opadów dzień upłynie tylko na Pomorzu. W pasie od Śląska, przez Wielkopolskę i Kujawy, po Kaszuby i Warmię, pojawią się opady mokrego śniegu, do 5-10 cm. Na pozostałym obszarze kraju wystąpią opady deszczu ze śniegiem do 10 l/mkw., tylko w rejonie Podkarpacia, Lubelszczyzny i Małopolski popada deszcz, do 5 l/mkw. Na drogach zapanują trudne warunki. Termometry pokażą maksymalnie od 0 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej, przez 3 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr na zachodzie kraju powieje z kierunku północno-zachodniego, poza tym będzie południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h.

Czwartek przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami na zachodzie. Na Podkarpaciu i w Małopolsce spadnie do 5-10 cm śniegu. Temperatura maksymalna osiągnie od 0 st. C na Śląsku, przez 2 st. C w centrum kraju do 3 st. C na Podkarpaciu. W zachodnich regionach wiatr będzie wiać z zachodu, a w pozostałych miejscach z kierunku północno-wschodniego, okaże się słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Na piątek prognozowana jest pochmurna aura, przejaśnień mogą spodziewać się tylko mieszkańcy zachodu. Na Podkarpaciu spadnie śnieg, do 5 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 st. C na Śląsku do 1 st. C w centrum kraju i na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie północny, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognoza pogody na weekend

Sobota upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Padać nie powinno na Pomorzu Zachodnim, na pozostałym terenie kraju pojawią się obfite opady śniegu rzędu 5-15 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Podlasiu, przez 0 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu. Wiatr powieje z północnego zachodu, umiarkowanie, a okresami dość silnie. W porywach rozpędzi się do 50-70 km/h, powodując zawieje śnieżne.

W niedzielę opady nie są zapowiadane dla wschodnich regionów, w innych częściach kraju okresami będą występować opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 2 do 5 cm. Powieje wiatr północno-zachodni i północny, tylko na wschodzie południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50 km/h.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

Nowy tydzień z mrozem do -14 stopni

Na początku następnego tygodnia spodziewany jest powrót silnego mrozu. W poniedziałek o poranku na południu kraju temperatura znacząco spadnie i osiągnie od -10 do -14 st. C. Śnieg popada na zachodzie, będzie go do 2 cm. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, a powieje z kierunku południowo-wschodniego.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

