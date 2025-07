Kolejny niż śródziemnomorski. A kiedy wróci upał?

W najbliższym czasie znów znajdziemy się pod wpływem niżu śródziemnomorskiego. O tym, jak wpłynie on na pogodę w Polsce w najbliższym czasie, pisze w swojej prognozie pogody synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Nasza ekspertka wskazuje w niej też, jak długo będziemy czekać na powrót upału.

Polska dostaje się pod wpływ niewielkiego układu niżowego z centrum w rejonie Danii. Związany z nim front atmosferyczny, umiarkowanie aktywny, przemieszczać się będzie w czwartek od zachodu w głąb kraju, niosąc miejscami przelotny deszcz, lokalnie burze. Z północnego zachodu napływa umiarkowanie chłodne powietrze polarnomorskie.

Pogoda na weekend. Niż śródziemnomorski wróci

W piątek i sobotę kraj pozostanie pod wpływem niżu kręcącego się nad południową Skandynawią. Od zachodu wkroczy kolejny front chłodny, sunący znad Atlantyku i niosący kolejne przelotne opady deszczu i burze o natężeniu umiarkowanym. Front ten ulec ma jednak zafalowaniu w rejonie Alp i północnych Włoch, co poskutkuje uformowaniem się kolejnego niżu śródziemnomorskiego, czyli kłębowiska deszczonośnych chmur, choć dość słabego. Wędrować ma on na północny wschód w kierunku Polski i przetoczyć nad naszym krajem w niedzielę, niosąc dość obfite opady deszczu od Śląska i Małopolski, przez centrum kraju, po Warmię, Mazury i Podlasie. Układ ten nie będzie niósł ulew podobnych do ostatnich, ale miejscami może spaść do 40-60 litrów na metr kwadratowy w ciągu 12 godzin, lokalnie w burzach niewykluczone są większe opady.

W poniedziałek centrum układu zalegać już ma nad Krajami Bałtyckimi, a deszcz - słaby i umiarkowany - wystąpi w Polsce tylko na północy i wschodzie. Wciąż napływać mają z zachodu i północnego zachodu masy powietrza polarnego i wilgotnego, w których temperatura nie przekroczy 25 st. C, a miejscami wzrastać ma do zaledwie 20 st. C. Ocieplenie i upał przyjść maja do Polski dopiero po 10 sierpnia.

Pogoda na 5 dni

W czwartek zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże. Przemieszczające się do zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu, o wysokości do 5 litrów na metr kwadratowy, miejscami w centrum i na południowym wschodzie mogą być nieco silniejsze, bo dochodzące do 15 l/mkw. Lokalnie możliwe są burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 20 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, wiejący z kierunków zachodnich, będzie umiarkowany, a w burzach silny.

W piątek zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże. Okresami wystąpią opady deszczu do 5-10 l/mkw., miejscami na północy i południu pojawią się burze z opadami do 20 l/mkw. Tylko na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu na ogół dzień upłynie bez opadów. Termometry pokażą od 20 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 22 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na południowym wschodzie. Wiatr, zachodni, będzie słaby i umiarkowany, w burzy - silny.

Tego dnia pogoda będzie niespokojna

W sobotę zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu wyniosą do 5-10 l/mkw, w burzach na wschodzie kraju dojdą do 20 l/mkw. Będzie od 21 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 24 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Podkarpaciu. Zachodni i południowo zachodni wiatr będzie umiarkowany, w burzach silny.

Niedziela przyniesie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na północnym zachodzie kraju na ogół obędzie się bez opadów. Poza tym okresami popada deszcz o natężeniu do 10-30 l/mkw., choć w pasie od Górnego Śląska i Małopolski, przez centrum kraju, po Mazury i Podlasie suma opadów moze wynieść nawet 50-60 l/mkw. Możliwe są także burze. W najcieplejszym momenciue dnia będzie od 20 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 23 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, nadciągający z kierunków południowych, będzie umiarkowany, w burzach - silny.

W poniedziałek zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże. Na północy i wschodzie pojawią się przelotne opady deszczu do 5-10 l/mkw. Temperatura wyniesie od 18 st. C na Podlasiu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, wiejący z kierunków zachodnich, będzie umiarkowany, okresami dość silny.

