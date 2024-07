Najbliższe dni przyniosą przelotne opady deszczu. Ale w weekend nastąpi zmiana aury. Napłynie cieplejsze powietrze, które sprawi, że miejscami termometry znów pokażą ponad 30 stopni. Wraz z upałem pojawią się też burze.

Polska znajduje się pomiędzy układem niżowym Betti z centrum ulokowanym nad południową Skandynawią, a wyżem Claudio znad Europy zachodniej, który klinem wbija się nad zachodnią część naszego kraju.

- Z Betti związany jest front chłodny, który przemieszcza się środkiem kontynentu, niosąc zachmurzenie kłębiaste i przelotne opady deszczu - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że pcha go w naszym kierunku polarna masa powietrza znad Atlantyku.

Pogoda na środę

Środa przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Poza tym wystąpią przelotne opady deszczu do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Tylko na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce oraz na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu na ogół nie będzie padać. Termometry pokażą maksymalnie od 18-19 stopni Celsjusza na Pomorzu, Kujawach i Ziemi Lubuskiej, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na południowym wschodzie. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza opadów na okres 3-7.07 ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek nad Polską przemieści się jeszcze jedna porcja wilgotnego powietrza z przelotnymi opadami deszczu o natężeniu słabym i umiarkowanym. Ale w piątek opady zaczną zanikać i odsuwać się znad wschodnich regionów kraju w związku z rozwojem nad Europą Środkową i Południowo-Wschodnią pogodnego wyżu. Układ ten zaciągnie na chwilę z południa cieplejsze masy powietrza i wtłoczy je nad kraj. W weekend w owych masach, o rodowodzie spod zwrotnika, temperatura wzrośnie na południu kraju do 30 stopni. Jednak od zachodu wkroczyć ma burzowy front i wypchnąć ciepło dalej na wschód. Będzie to tak zwana czwarta fala letniego monsunu europejskiego.

Na czwartek prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Poza tym przelotnie popada deszcz do 1-5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Pogórzu Karpackim. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Piątek na wschodzie kraju zapowiada się pochmurnie z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Poza tym możliwe są rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Podlasiu, przez 23 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na południowym zachodzie. Powieje wiatr z kierunków zachodnich, umiarkowany i dość silny.

Pogoda na weekend

W sobotę dopisze pogodna aura, tylko na północnym zachodzie kraju pojawi się więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C na Podlasiu, przez 27s t. C w centrum kraju, do 30 st. C na Śląsku. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych, umiarkowany, chwilami dość silny.

W niedzielę spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Wystąpią przemieszczające się od zachodu w głąb kraju opady deszczu rzędu 10-40 l/mkw. Pojawią się też burze, które miejscami mogą być gwałtowne. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 28 st. C w centrum kraju, do 32 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-wschodni wiatr, skręcający od zachodu na północno-zachodni, słaby i umiarkowany, a w burzach - silny.

Prognoza temperatury na okres 3-7.07 ventusky.com

