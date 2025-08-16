Czeka nas pogodowy miszmasz

Najbliższe dni przyniosą zróżnicowaną pogodę. Na początku tygodnia będzie pogodnie i ciepło. Aura zacznie się nieco psuć w środę, bo tego dnia prognozowane są opady deszczu. Mocniej popadać ma w czwartek - miejscami w ciągu 12 godzin może spaść ponad 20 litrów na metr kwadratowy.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W kolejnych dniach pogodowe stery nad Europą przejmie rozległy i silny wyż Kyra, którego centrum znajdzie się w rejonie Szetlandów. Będzie on zlokalizowany niemal symetrycznie pomiędzy dwoma peryferyjnie ulokowanymi niżami, tworząc charakterystyczny układ Omega. W układzie tym strumienie powietrza w górnej troposferze, okalając wyż, tworzą charakterystyczny kształt przypominający tę grecką literę.

Polska znajdzie się po wschodniej stronie tego wyżu, w strumieniu umiarkowanie chłodnego powietrza polarnego napływającego z północnego zachodu. Ze względu na bliskość niżu, którego centrum znajdzie się nad zachodnią Rosją, szczególnie solidnie może wiać na wschodzie kraju. Dodatkowo wspomniany niż "podrzucał" będzie do wschodnich rejonów więcej wilgoci, tam też lokalnie nie można wykluczyć słabych przelotnych opadów deszczu rzędu 1-3 litrów na metr kwadratowy.

Wyżowa blokada typu omega

W kolejnych dniach, dzięki wspomnianej wcześniej blokadzie wyżowej typu omega, czeka nas stabilna pogoda (do środy włącznie) z przewagą zachmurzenia kłębiastego. Padać ma jedynie w poniedziałek na krańcach wschodnich i w środę na północy, ale w dalszym ciągu opady będą miały charakter przelotny i lokalny. Może spaść poniżej 3 l/mkw.

W środę zacznie się przebudowa pola barycznego w Europie. Cyrkulacją zmieni się na bardziej południową. Ponownie napłynie do nas przejściowo powietrze pochodzenia zwrotnikowego, przez co na południu może powrócić upał. Ciśnienie jednak zacznie szybko spadać i w czwartek znajdziemy się w zasięgu niżu znad basenu Morza Śródziemnego, który przyniesie jednostajne opady.

Pogoda na niedzielę

Niedziela zapowiada się dość pogodnie. W ciągu dnia rozwinie się zachmurzenie kłębiaste, przeważnie umiarkowane, przejściowo - szczególnie na wschodzie - duże, z możliwymi lokalnie słabymi i przelotnymi opadami deszczu do 3 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 20-21 stopni Celsjusza na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz Pomorzu Gdańskim do 23-24 st. C w pozostałej części kraju. Powieje umiarkowanie z północnego zachodu, na północnym wschodzie dość silnie, z okresowymi porywami do 35-45 kilometrów na godzinę.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek na niebie pojawi się więcej chmur kłębiastych. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, na wschodzie kraju może przelotnie popadać do 3 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie, przez 22-23 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na zachodzie. Wiatr z kierunków północnych będzie słaby i umiarkowany.

Wtorek przyniesie dość pogodną aurę. Na zachodzie i w centrum Polski zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na wschodzie - duże. Słupki rtęci pokażą maksymalnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie, przez 25 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na zachodzie i południu. Powieje zmienny, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

Środa również ma być dość pogodna. Na południu i w centrum spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Na północy chmur będzie więcej, mogą one przynieść przelotny deszcz na wybrzeżu. Temperatura osiągnie maksymalnie od 23-25 st. C w pasie północnym, przez 27 st. C w centrum kraju, do 29-30 st. C na południu. Wiatr z kierunków zmiennych będzie przeważnie słaby i umiarkowany, jedynie na wybrzeżu dość silny.

W czwartek na północy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, ale ma nie padać. Aura pogorszy się na na południu i w centrum, gdzie chmury mogą całkowicie zakryć niebo. Pojawią się jednostajne opady deszczu, od słaby do lokalnie umiarkowanych, rzędu 5-10 l/mkw. Miejscami na południu kraju może spaść powyżej 20 l/mkw. w 12 godzin. W przeważającej części kraju na termometrach zobaczymy maksymalnie 21-23 st. C. Jedynie na południowym wschodzie miejscami będzie 28-29 st. C. Powieje zmienny, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl