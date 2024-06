Pogoda na 16 dni: nagły koniec piekielnego upału

Zmienia się pogodowy układ sił and Europą, co w olbrzymim stopniu wpłynie na aurę i temperaturę w Polsce. Najważniejszą częścią nadchodzącej zmiany jest powstanie rozległego niżu, który przez dłuższy czas będzie się utrzymywać na północy kontynentu. Dla nas oznacza to dostanie się pod wpływ zachodniej lub północno-zachodniej cyrkulacji powietrza, niosącej chłodne masy, które zepchną na wschód gorące powietrze napływające do nas ostatnio.