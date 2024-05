Pogoda na 16 dni: gorący początek tygodnia. Co dalej?

Po weekendzie na termometrach zobaczymy prawie 30 stopni. Co jeszcze czeka nas w pogodzie? Sprawdź autorską długoterminową prognozę pogody na 16 dni, przygotowaną przez prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Szeroki strumień bardzo ciepłego powietrza podąża właśnie do naszej części Europy z południa. Jego przemieszczanie się w tym kierunku spowodowały wspólnie niż, który jest na zachodzie kontynentu oraz wyż, który od dłuższego czasu znajduje się na wschodzie Europy. Gorącej pogody można więc spodziewać się w naszej części kontynentu, na Bałkanach i we Włoszech, ale już nie na Półwyspie Iberyjskim, do którego zacznie docierać chłodniejsze powietrze z północnego Atlantyku (patrz mapa).