Jeden dzień majówki z burzami. Będzie nawet 21 stopni

Pogoda do końca długiego majowego weekendu będzie na ogół dopisywać. Nie zabraknie słońca, a temperatura w niektórych częściach kraju przekroczy 20 stopni Celsjusza. Możliwe są słabe opady deszczu, a w poniedziałek lokalnie zagrzmi. Aura zmieni się po majówce.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W niedzielę, 1 maja, na północy kraju oraz w kotlinach sudeckich pojawią się przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze Polski można spodziewać się pogodnej aury przez cały dzień. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Pomorzu do 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby, tylko nad morzem umiarkowany, powieje ze zmiennych kierunków.

Pogoda na majówkę. Pogoda na długi weekend

Poniedziałek, następny dzień długiego majowego weekendu, w województwach południowo-wschodnich przyniesie przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu także burze. W trakcie wyładowań atmosferycznych wystąpią opady deszczu rzędu 10-20 l/mkw., wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. W pozostałych regionach będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na Warmii do 21 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać słaby, zmienny wiatr.

3 maja, wtorek, upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami, może również przelotnie padać. Temperatura maksymalna sięgnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z północnego zachodu.

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

Po majówce się ochłodzi

Środa w całym kraju zapowiada się słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 8 st. C na Podlasiu do 14 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr.

Na czwartek dla północnych i centralnych regionów synoptycy prognozują na ogół słoneczną aurę. Poza tym czeka nas duże zachmurzenie z opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Podlasiu do 15 st. C na Podkarpaciu. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Prognoza porywów wiatru na kolejne dni Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl