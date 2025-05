Alarmy IMGW. Uwaga na ulewny deszcz i burze

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

W tych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 25 do 35 litrów na metr kwadratowy. oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść grad.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami wyniesie od 25 do 40 l/mkw. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 50 km/h. Alarmy ważne będą do godz. 9 lub 13 w czwartek.