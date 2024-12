Uwaga na silny wiatr. W prognozach pomarańczowe ostrzeżenia

Ostrzeżenia IMGW - silny wiatr

Pierwsze żółte ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują już w sobotę. Do godziny 15 w powiatach bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, jasielskim w województwie podkarpackim oraz w powiecie gorlickim w woj. małopolskim prognozowane są silne porywy wiatru o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę, w porywach osiągające do 75 km/h.