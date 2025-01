Śliskie drogi i chodniki. Alarmy drugiego stopnia

czytaj dalej

Satelita zbudowany przez studentów Akademii Górniczo-Hutniczej we wtorek wieczorem zostanie wyniesiony na orbitę w ramach misji Falcon 9 Transporter-12. Według przedstawicieli uczelni jest to pierwszy satelita w pełni stworzony przez studentów oraz najmniejszy skonstruowany do tej pory w Polsce. Około godziny 23 warto spojrzeć w niebo. Deorbitacja rakiety może być wtedy widoczna nad Europą, w tym nad naszym krajem.