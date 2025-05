30 stopni i nawałnice. Pogoda będzie "typowa dla lata"

Vanessa namiesza w pogodzie

W kolejnych dniach ten klin ciepła się rozwinie, a to dzięki lekkiemu przemieszczeniu się wyżu Vanessa na wschód i ulokowaniu się jego centrum w niedzielę 1 czerwca nad Włochami. Taki układ sprzyjać ma napływowi ciepłych mas zwrotnikowych w nasz rejon Europy. Temperatura na wysokości 1,5 km nad Polską nie będzie tak wysoka jak nad Hiszpanią, choć nad południowymi krańcami Polski może wzrosnąć do 15 stopni Celsjusza. Tym samym temperatura przy ziemi ma szanse przekroczyć 25 st. C. W świetle najnowszych wyliczeń modelu GFS, temperatura na południowym zachodzie Polski oraz w centrum może osiągnąć po południu 27-28 stopni. Niewykluczone, że gdzieś na Pogórzu Sudeckim wartości wzrosną do 30 st. C.