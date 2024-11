Nawet 100 kilometrów na godzinę. Pomarańczowe ostrzeżenia

Na północy Polski bardzo mocno wieje. W czterech województwach obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wiatr może rozpędzać się nawet do 100 kilometrów na godzinę.

Do tej pory w piątek najsilniejsze porywy wiatru odnotowano w Łebie, gdzie wiało z prędkością 90 kilometrów na godzinę. W Helu i Gdańsku porywy wyniosły 80 km/h, w Ustce - 76 km/h, w Lęborku - 68 km/h, w Elblągu, Suwałkach i Płocku - 65 km/h.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Prognozowane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50-55 km/h, w porywach do 95-100 km/h, z kierunku zachodniego i północno-zachodniego. Ostrzeżenia w woj. zachodniopomorskim i pomorskim będą ważne do północy w sobotę, a na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu stracą ważność o godz. 3 w sobotę.