"Nadchodzą obfite opady śniegu, jakich dawno w Polsce nie widzieliśmy"

Gdzie zrobi się biało?

Do soboty do rana ciągłe opady obejmą Wybrzeże, Pomorze, Kujawy, Warmię i Mazury, Podlasie oraz północne Mazowsze. Spaść może do 10-15 cm śniegu. Początkowo w pozostałych regionach Polski występować mają przelotne opady śniegu do 1-5 cm, ale w ciągu dnia śnieżyce postępować będą dalej na południe. Do godziny 12 obejmą Wielkopolskę i całe Mazowsze. Sypać ma w Poznaniu i Warszawie. Do godziny 19 opady dotrą nad Sudety i Karpaty. Sypać będzie we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie oraz Rzeszowie.