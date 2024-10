Będzie pięknie, ale jak długo?

W kolejne dni panowanie nad pogodą w Polsce utrzymają pogodne, jesienne wyże. Wraz z nimi nad nasz kraj napłynie łagodne, ciepłe powietrze z południa Europy. Jak długo będziemy mogli cieszyć się takimi warunkami atmosferycznymi?

Pogoda Długoterminowa Weekend

Jak wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, przemieszczająca się nad Polską zatoka niżowa z chłodnym frontem w nocy z wtorku na środę odsunie się na wschód. W dzień nasz kraj obejmie kolejny wyż z centrum nad pograniczem polsko-niemieckim, a z północnego zachodu popłynie chłodniejsze powietrze polarne.

Środa przyniesie nam małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, przejściowo wzrastające do dużego. W całym kraju termometry pokażą wyrównane wartości, od 13 stopni Celsjusza na Warmii, Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie do 14-15 st. C na pozostałym obszarze. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, jedynie w północnych regionach podmuchy mogą być chwilami silniejsze.

Prognoza temperatury na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

W kolejnych dniach pogodę w Polsce kształtować ma wyż z centrum przemieszczającym się znad zachodniej Europy na wschód. Wraz ze zmianą położenia układu Polska dostawać się ma stopniowo pod wpływ łagodniejszych i cieplejszych mas powietrza, płynących z południowego wschodu i południa. To kolejna szansa na "złotojesienny" epizod, jak dodała synoptyk.

Czwartek w całym kraju zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Podlasiu, przez 14 st. C w centralnych regionach, do 16 st. C na południowym zachodzie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy, momentami skręcając na południowo-wschodni.

W piątek spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy od 13 st. C na Podlasiu, poprzez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na południowym zachodzie. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza opadów na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota również upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Termometry wskażą od 14 st. C na Podlasiu, przez 17 st. C w centralnej, Polsce, do 18-19 st. C na południowym zachodzie. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Ciśnienie atmosferyczne ma zacząć spadać dopiero w niedzielę, gdy do kraju zbliży się zatoka niżowa z chłodnym atlantyckim frontem. Na początku przyszłego tygodnia przyniesie ona więcej chmur, przelotny deszcz oraz ochłodzenie.

W niedzielę nad Polską zapanuje umiarkowane zachmurzenie, wzrastające do dużego. Na północnym zachodzie po południu może wystąpić przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C na północy, poprzez 16 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na południowym wschodzie. Wiatr z południowego zachodu, na zachodzie skręcający na północno-zachodni, będzie słaby i umiarkowany.

Autorka/Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl