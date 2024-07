Antycyklon Frederik. Jaką pogodę nam przyniesie?

Najbliższe dni, za sprawą antycyklonu Frederik, zapowiadają się naprawdę przyjemnie. Czas, w którym wszyscy doświadczymy spokoju w pogodzie, zakończy się jednak wraz z nastaniem nowego tygodnia.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem układu wysokiego ciśnienia, inaczej nazywanego antycyklonem, Frederik znad środkowej Europy, w strumieniu ciepłego powietrza polarnego znad Atlantyku - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. - W całym kraju dominować będzie pogodna aura z umiarkowanym zachmurzeniem kłębiastym na północy Polski oraz chmurami piętra wysokiego na południu. Na termometrach zobaczymy wysokie, aczkolwiek nie upalne wartości. Warunki biometeo będą neutralne - dodaje Zdonek.

W piątek będzie pogodnie. Na niebie lokalnie może pojawić się więcej chmur, ale nie powinien z nich spaść deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie do 28-29 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.

Prognoza pogody na weekend 20-21.07

Antycyklon Frederik w kolejnych dniach będzie stopniowo słabł, jednak przyjemna letnia aura utrzyma się do końca tygodnia.

Sobota zapowiada się słonecznie, choć miejscami może się chmurzyć. Termometry pokażą od 25-26 st. C na Pomorzu do 30 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni.

Niedziela także będzie słoneczna. Temperatura maksymalna osiągnie od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. c na Dolnym Śląsku. Powieje słaby wiatr, ze zmiennych kierunków.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Powrót burz i ochłodzenie

- W poniedziałek na zachodzie kraju na pogodę wpłynie płytka zatoka niżowa ze strefą chłodnego frontu atmosferycznego, z którym związane będzie duże zachmurzenie. Przelotnie popada, lokalnie pojawią się burze. We wtorek czeka nas natomiast kilkustopniowe ochłodzenie w całym kraju - zapowiada synoptyk.

Poniedziałek przyniesie więc zmianę. Na wschodzie przez cały dzień będzie pogodnie, natomiast od zachodu nastąpi wzrost zachmurzenia. Może przelotnie padać i grzmieć. Termometry wskażą od 24 st. C na Pomorzu do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby, zmienny.

We wtorek na niebie pojawi się więcej chmur, z których lokalnie może spaść deszcz. Temperatura maksymalna w całym kraju będzie się wahać od 24 do 26 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:fw

Źródło: tvnmeteo.pl