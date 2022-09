Alerty IMGW - ulewy, burze, porywisty wiatr. Ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia

IMGW podniósł stopień alertów przed obfitymi opadami deszczu z burzami na Pomorzu do drugiego. W sumie do godzin porannych w sobotę może spaść tam lokalnie nawet 70 litrów wody na metr kwadratowy. W północnych powiatach województw pomorskiego i zachodniopomorskiego obowiązują również ostrzeżenia przed silnym wiatrem.

Alerty IMGW drugiego stopnia - silny deszcz z burzami

IMGW podał, że prognozowane jest dalsze występowanie opadów z podobną intensywnością, która zmniejszy się w godzinach wieczornych i nocnych. Sumy opadów mogą sięgnąć od 40 do 55 l/mkw., a lokalnie za cały okres ostrzeżenia do 70 l/mkw. Możliwe są również burze, szczególnie na wybrzeżu, z porywami wiatru do 85 kilometrów na godzinę, w nocy do 65 l/mkw.