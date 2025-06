"Witamy, Ziemio!" Pierwsze słowa załogi misji Ax-4 z kosmosu

- Gdy rozpiąłem pasy po raz pierwszy, to było niesamowite uczucie. Wyjrzałem przez okno i to był niesamowity widok. Teraz przelatujemy nad Europą - powiedział polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, który przedstawił też piątego członka załogi - maskotkę Joy.

"Czuję, że wszyscy mi tutaj towarzyszycie"

- Drogie Polki, drodzy Polacy, mówię do was z niskiej orbity okołoziemskiej. Jesteśmy na pokładzie kapsuły Grace. (…) Tutaj przylecieliśmy, żeby reprezentować was wszystkich, nasze kraje, w tym również Polskę. Ja jestem reprezentantem was wszystkich. Lecimy na Międzynarodową Stację Kosmiczną po to, żeby wykonywać nasze eksperymenty technologiczne, pokazywać naszą technologię, jednocześnie przygotowywać przyszłość technologiczną Polski. Nie tylko dla nas, ale dla całego sektora kosmicznego, dla nowej generacji inżynierów, którzy będą wkraczać na rynek (...). Reprezentuję was wszystkich, 40 milionów Polaków. Zabieram wasze serca, waszą nadzieję ze sobą i czuję, że wszyscy mi tutaj towarzyszycie – powiedział polski astronauta.