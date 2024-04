Chociaż mamy połowę kwietnia, to w polskich lasach pojawiły się już grzyby. I to takie, których występowanie przypada zwykle na początek maja. - Wegetacja rozpoczęła się już trzy-cztery tygodnie wcześniej niż zwykle - przekazał w rozmowie z tvnmeteo.pl Wiesław Kamiński, grzyboznawca. Jakie grzyby można już spotkać?

- Jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby sezon wiosennych grzybów zaczął się tak wcześnie. Spotykamy się z tym po raz pierwszy, bo nie było jeszcze tak ciepłej wiosny. Wegetacja rozpoczęła się już trzy-cztery tygodnie wcześniej niż zwykle - powiedział w rozmowie z tvnmeteo.pl Wiesław Kamiński, grzyboznawca. - W województwach lubuskim, dolnośląskim, śląskim i świętokrzyskim można spotkać już borowiki sosnowe i ceglastopore, maślaki zwyczajne, maślaki ziarniste i maślaki modrzewiowe. To gatunki, które zaczynają się pojawiać zazwyczaj na początku maja - dodał. Ekspert mówił, że pojawiły się również typowo wiosenne grzyby, takie jak ciemnobiałki płowe i trzonowe, szyszkówki świerkowe, a z grzybów trujących kielonki błyszczące, piestrzenice kasztanowate i olbrzymie.

Sezon na grzyby przyszedł wcześniej

Jak dodał nasz rozmówca, smardze można było zaobserwować już miesiąc temu. - Sezon na smardze już się skończył. Wystartował w marcu, szczyt powinien mieć w maju, a teraz smardzy już nie ma. To są grzyby, które pojawiają się jednorazowo, w przeciwieństwie do borowików i maślaków, które mają kilka wysypów - powiedział Kamiński. - Nie jest to masowe występowanie, nie nazbieramy kosza grzybów, ale w odpowiednio wilgotnych i nasłonecznionych miejscach można je znaleźć - mówił.