"Spał, ale po chwili zaczął się ruszać, drapać drzewo"

Co robić, gdy spotkamy niedźwiedzia

Kiedy staniemy oko w oko z niedźwiedziem, powinno się delikatnie rozpiąć pas biodrowy plecaka, by móc go zrzucić, żeby odwrócić uwagę zwierzęcia. Nie wolno jednak wykonywać gwałtownych ruchów i nie patrzeć niedźwiedziowi w oczy. Jeśli niedźwiedź nie straci zainteresowania nami, należy położyć się na ziemi, podkurczyć nogi, osłonić rękami szyję i twarz. W większości przypadków powinien nas zignorować.

Niedźwiedzie w Tatrach budzą się z zimowego snu

Aktywność niedźwiedzi, które wychodzą z hibernacji, obserwują przyrodnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego. To przede wszystkim samce oraz samice ze starszym przychówkiem. - Niedźwiedzie się już obudziły. Ich tropy pozostawione na śniegu zostały stwierdzone przez pracowników parku w różnych rejonach Tatr , od Doliny Chochołowskiej po rejon Kop Sołtysich. Po kilkumiesięcznym poście poszukują teraz intensywnie pokarmu - mówił doktor nauk leśnych Tomasz Skrzydłowski z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dodał, że "wprawdzie odsłoniły się spod śniegu rośliny zielne", ale "to jest przede wszystkim ten moment, kiedy drapieżniki intensywnie poszukują padliny".

W Polsce niedźwiedzie brunatne objęte są ścisłą ochroną, a ich główną ostoją są Bieszczady. Kiedy zgromadzą odpowiednie zasoby tłuszczu, tworzą tak zwaną gawrę, w której przesypiają zwykle od listopada do marca. Co dwa lata w gawrze samica niedźwiedzia rodzi od jednego do trzech młodych, które przez półtora roku pozostają pod jej opieką. Dorosłe osobniki ważą około 300 kilogramów i żyją do 50 lat.