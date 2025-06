Rzadki owad w Roztoczańskim Parku Narodowym

"Po prostu piękny owad"

Owad został zauważony 31 maja przez Przemysława Stachyrę, przyrodnika z parku, w śródleśnej osadzie we Floriance. Jak opowiadał, na podstawie zdjęcia trudno było określić, czy była to zadrzechnia fioletowa (Xylocopa violacea), czy czarnoroga (Xylocopa valga) To pierwsze udokumentowane pojawienie się tego gatunku na Roztoczu.