Mglisto i burzowo o poranku, w dzień czeka nas letnia aura

O poranku w Polsce

Po nocnych opadach deszczu miejscami snuły się mgły ograniczające widzialność. O godzinie 6 była ona ograniczona do 300 metrów w Resku, do 500 m w Jeleniej Górze i do 800 m we Wrocławiu. Termometry pokazywały od 10 stopni Celsjusza w Jeleniej Górze i Lesku, przez 13 st. C w Łodzi i 16 st. C w Warszawie do 17 st. C w Ustce i Łebie. Wiał słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu i południowego wschodu.