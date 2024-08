Noc przyniesie pogodną aurę. Temperatura minimalna wyniesie od 10-11 stopni Celsjusza na wschodzie i południu, przez 12-13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na piątek 23.08

Dzień również zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 25 st. C na Podlasiu, przez 27 st. C w środkowej Polsce, do 29-30 st. C na południowym zachodzie. Wiatr powieje z kierunku południowo-zachodni, słabo i umiarkowanie, na zachodzie i północy okresami dość silnie.