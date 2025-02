Pierwsza focza pacjentka Stacji Morskiej w Helu   

Orlica to pierwsza w tym roku focza pacjentka

Foka otrzymała imię Orlica, ponieważ wszystkie imiona nadawane pacjentom ośrodka rehabilitacji fok Stacji Morskiej nawiązują do miejsca ich znalezienia. To szarytka morska ( Halichoerus grypus ), nazywana potocznie foką szarą. W komunikacie zaznaczono, że jest nietypową pacjentką, gdyż pod opiekę stacji najczęściej trafiają szczenięta, a wiek Orlicy opiekunowie szacują na 1-2 lata (dokładny wiek jest trudny do ustalenia). - Szczenięta, gdy trafiają do stacji, mają około 1-3 miesiące, dopiero uczą się życia i niebezpieczeństw czekających na nie w środowisku. Wiele tych maluchów odłącza się od matki zbyt wcześnie, gdy nie są jeszcze gotowe do samodzielnego życia, w tym zdobywania pokarmu i umiejętnego unikania zagrożeń - tłumaczyły opiekunki. Wskazały przy tym, że maluchy, które trafiają do stacji są często wychudzone, odwodnione, wycieńczone, a rolą pracowników w wielu przypadkach jest pomoc w powrocie do pełni zdrowia i nauczenie samodzielnego zdobywania pokarmu. Zdarzają się również przypadki, gdy do stacji trafiają szczenięta z ranami, infekcjami czy śmieciami oplątanymi wokół ciała.

Apel, by nie podchodzić do fok na plaży

Opiekunki zwracają uwagę, że rehabilitacja starszych fok jest trudniejsza od rehabilitacji młodszych osobników. - Zwierzęta te już potrafią samodzielnie przetrwać na wolności, znają człowieka i zagrożenia z nim związane, zdecydowanie więc bardziej stresują się zamknięciem w ośrodku; są też większe, agresywniejsze, a ich stan zdrowia jest często dużo bardziej skomplikowany - powiedziały opiekunki. Przełom marca i kwietnia to czas, gdy na plażach Bałtyku będą pojawiały się pierwsze tegoroczne szczeniaki foki szarej. Eksperci podkreślają, by widząc fokę na plaży zachować odpowiednią odległość od zwierzęcia - minimum 30 metrów, a także poinformować o zaobserwowaniu zwierzęcia Stację Morską w Helu lub Błękitny Patrol WWF, warto także do zgłoszenia dołączyć zdjęcie poglądowe foki z daleka. Należy trzymać psy na smyczy, nie pozwalać zbliżać się im do foki. Zaniepokojony ssak morski może się bronić lub uciec do wody, co może pogorszyć jego stan zdrowia. Eksperci przypominają, że foka jest zwierzęciem wodno-lądowym i sama jej obecność na plaży nie jest niczym niepokojącym. Zwierzęta te wychodzą na brzeg by odpocząć, odbywają tu też gody i przechodzą linienie, a po zregenerowaniu sił wracają do wody samodzielnie. Fok nie należy polewać wodą, spychać jej do wody czy próbować podejmować samemu jakiekolwiek czynności pomocnicze.