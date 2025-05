Niezdarny młody żuraw naśladuje rodzica. "To piękne"

"Świetnym przykładem jest zachowanie z rozłożonymi skrzydłami - jedno z rodziców wykonuje tę czynność, widzi to młode, które po chwili dość niezdarnie i komicznie, ale jednak naśladuje rodzica. To piękne" - ocenił.

Nie przeszkadzajmy

"Pamiętajmy, by nie dotykać małych zwierząt. Nawet jeśli są same. Czekają na rodzica, a dotykając je pozostawiamy na nich swój zapach. W sytuacji, gdy maluch nie ma własnego, by drapieżniki nie były w stanie go odnaleźć, zacznie pachnieć człowiekiem. Wtedy dorosły może go odrzucić i maluch sobie nie poradzi" - tłumaczył Leśny Kawaler.