"Taki szum się zrobił, ciemno, że nie było widać nic". Poszkodowani, pozrywane dachy, wielkie gradziny

Przez Polskę w niedzielę przechodzą burze, które w niektórych miejscach są gwałtowne. Silny wiatr w pomorskim Uniechowie zerwał kilka dachów, a na jednej z posesji zniszczył stodołę. W wielkopolskiej Pile połamane zostały drzewa. W powiecie kłodzkim piorun trafił w dom jednorodzinny, przez co trzy osoby zostały poszkodowane. Burzom towarzyszy bardzo duży grad.

Na obszarze całego kraju obowiązują ostrzeżenia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej . W pasie od Pomorza, przez Wielkopolskę, po Opolszczyznę są to ostrzeżenia najwyższego stopnia. W tamtym regionach zjawiska pogodowe mogą być najbardziej gwałtowne. Dla 11 województw alert ogłosiło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Prawie 1900 interwencji

Strażacy do godziny 21 otrzymali 1847 zgłoszeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz podtopień budynków i ulic - poinformował w niedzielę rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karol Kierzkowski.

Wiatr zerwał dachy na Pomorzu

Powalone drzewa w Pile

Piorun trafił w dom na Dolnym Śląsku, ewakuacja obozu na Opolszczyźnie

W województwie dolnośląskim strażacy wyjeżdżali głównie do połamanych gałęzi, najczęściej w pow. oleśnickim. Miejscami woda wdzierała się na posesje.

W Domaszkowie w pow. kłodzkim piorun uderzył w dom jednorodzinny, w wyniku czego doszło do spalenia się instalacji elektrycznej. Trzy osoby dorosłe zostały lekko poszkodowane, są w szpitalu. Po przyjeździe na miejsce strażacy nie zastali pożaru.

Z powodu burzy przed godziną 17 ewakuowano turystów z Jeziora Nyskiego. "Natychmiast przystąpiliśmy do działań ratunkowych pomagając dopłynąć do brzegu. Zholowaliśmy także kilka jednostek do przystani" - poinformowało WOPR Nysa.