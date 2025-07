Łaciaty łoś zauważony na Mazurach

Pan Jacek przestrzegł jednak, że nie warto ulegać pokusie zbliżania się do dzikich zwierząt, jakiekolwiek ciekawe by one nie były.

- Te nasze łosie, jeśli nie zostaną sprowokowane, raczej nie reagują na ludzi, nie szukają też z nimi kontaktu. Trzeba pamiętać, że to są naprawdę ogromne zwierzęta, jeśli ktoś nie widział ich nigdy na żywo, może nie zdawać sobie z tego sprawy. Dlatego mimo wszystko warto zachować w ich otoczeniu ostrożność, zwłaszcza przy matkach z młodymi, bo jeśli poczują się zagrożone, mogą być niebezpieczne. Natomiast jeśli człowiek się przed nimi ukryje i będzie je po prostu obserwować, to można spokojnie podpatrzeć, jak sobie chodzą i jedzą trawę - wyjaśnił.

Ekspert: to nie choroba

- Na zdjęciach z okolic Pieczarek najprawdopodobniej widać łosia z tak zwanym częściowym leucyzmem, czyli zmianą genetyczną, która powoduje jaśniejsze, łaciate umaszczenie przy prawidłowym kolorze oczu. Wynika ona z tego, że w czasie rozwoju część barwników nie trafia do fragmentów skóry, przez co sierść układa się w nieregularne jasne płaty. To nie albinos i nie jest to choroba zakaźna, a zwierzę może funkcjonować normalnie - przekazał ekspert.