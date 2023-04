Ogromny wzrost zachorowań na boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu w Polsce

Zestawienie na temat zachorowań na boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu przedstawił Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH). Od 1 stycznia do 15 kwietnia bieżącego roku odnotowano w Polsce 2753 przypadki boreliozy oraz 47 przypadków kleszczowego zapalenia mózgu.

Objawy boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu

Nie wszystkie kleszcze są nosicielami bakterii boreliozy, jednak podczas ukąszenia mogą przenosić do krwi także inne bakterie i wirusy wywołujące m.in. kleszczowe zapalenie mózgu.

Kleszczowe zapalenie mózgu to ostra choroba wirusowa, która często wiąże się z powikłaniami neurologicznymi. U części osób zakażonych dochodzi do zajęcia ośrodkowego układu nerwowego. Może też dojść do zapalenia rdzenia kręgowego, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych. Przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dostępne są szczepionki.