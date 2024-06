Woda wdarła się do szpitala. Nieczynny SOR

Ulewa, która przeszła w niedzielę nad Kędzierzynem-Koźlem, zalała Szpitalny Oddział Ratunkowy szpitala powiatowego. Do pacjentów zaapelowano, by ci szukali pomocy w innych placówkach. Na stacji PKP w Brzegu udało się wznowić ruch po przerwie spowodowanej awarią urządzeń sterujących.

W niedzielę do godziny 20-tej strażacy wyjeżdżali do blisko 50 interwencji związanych z zalanymi posesjami po ulewach, jakie przeszły nad województwem opolskim. W szpitalu powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu zalany został Szpitalny Oddział Ratunkowy i pomieszczenia, w których udzielana jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Przyjęcia pacjentów zostały chwilowo wstrzymane. Na miejscu pracują strażacy, którzy pomagają usunąć wodę z budynku. Władze szpitala apelują do pacjentów, by ci szukali pomocy w innych placówkach.