Rezerwat przyrody Śnieżycowy Jar w Wielkopolsce został otwarty dla zwiedzających. Z nadejściem marca wypełnia się on drobnymi kwiatami śnieżycy wiosennej, rzadko spotykanej w tym regionie Polski. Warto wybrać się tam na spacer, szczególnie, że w tym roku rezerwat jest otwarty tylko w trzy weekendy.

Wraz z końcem lutego rozpoczyna się w Polsce okres kwitnienia śnieżycy wiosennej ( Leucojum vernum ). Roślinę tę możemy podziwiać m. in. w rezerwacie przyrody Śnieżycowy Jar, zlokalizowanym na terenach Nadleśnictwa Łopuchówko (woj. wielkopolskie).

Popularny rezerwat

Chroniony obszar wchodzi w skład Ośrodka Szkolenia Poligonowego Biedrusko, co oznacza, że na co dzień jest to obiekt zamknięty. W okresie kwitnienia rośliny wyznaczane jest jednak kilka weekendów, kiedy wstęp na teren jest możliwy. W tym roku turyści mogą podziwiać kwitnące śnieżyce w weekendy 8-9, 15-16 i 22-23 marca.