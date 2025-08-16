Czerwone flagi na kąpieliskach. Tu nie można wchodzić do wody

Na wielu nadmorskich kąpieliskach wywieszono czerwone flagi, co oznacza, że nie można z nich korzystać. Powodem są m.in. trudne warunki pogodowe, w tym wysokie fale i silne prądy wsteczne.

Z danych opublikowanych w sobotnie południe w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że zamkniętych jest kilkadziesiąt kąpielisk morskich w północnej części Polski. Powodem są m.in. wysokie fale i silne prądy wsteczne, czyli silne nurty wody płynące od brzegu w głąb morza, które są w stanie porwać nawet dorosłego człowieka.

Gdzie nie można się kąpać nad Bałtykiem 16.08

W województwie zachodniopomorskim z powodu złej pogody zamknięte są kąpieliska m.in. w Świnoujściu (3 kąpieliska), Międzyzdrojach, Międzywodziu, Dziwnowie (4), Dziwnówku, Łukęcinie, Mrzeżynie, Rogowie, Dźwirzynie, Grzybowie, Sianożętach (2), Ustroniu Morskim (4), Gąskach (2), Sarbinowie (4), Chłopach (2), Mielenku (2), Mielnie (7) i Łazach (3).

W województwie pomorskim czerwone flagi z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych powiewają m.in. na kąpieliskach w Przewłoce, Poddąbiu, Dębinie, Rowach (7), Lubiatowie, Białogórze, Dębkach, Karwieńskich Błotach Drugich, Jastrzębiej Górze, Gdańsku (Orle i Świbno), Stegnie (2), Sztutowie i Kątach Rybackich.

O wywieszeniu czerwonej flagi na kąpielisku strzeżonym lub miejscu wyznaczonym do kąpieli decydują ratownicy pełniący dyżur, gdy szybkość wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta, występuje fala powyżej 70 cm z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami, a także kiedy obserwowane są silne prądy wsteczne.

Trzy kąpieliska zamknięte z powodu zakwitu sinic

W sobotę problemem na amatorów kąpieli są nie tylko wysokie fale i prądy wsteczne, ale także zakwit sinic. Uniemożliwia on korzystanie z kąpielisk w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, w Mirosławcu nad jeziorem Kosiakowo oraz w Wałczu nad Jeziorem Zamkowym. Kąpiel w wodzie zanieczyszczonej sinicami może spowodować szereg problemów, od wysypki po zaczerwienie spojówek. Wypicie skażonej wody może skutkować biegunką, wymiotami i bólem brzucha.

Autorka/Autor:kp/dd

Źródło: PAP