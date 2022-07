Najgorętszy był Kórnik, we Wrocławiu padł rekord lipca

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że najwyższą temperaturę w czwartek na stacjach synoptycznych zanotowano we Wrocławiu . Odnotowano tam 37,4 stopnia Celsjusza. W komunikacie IMGW zaznaczono, że tym samym w stolicy Dolnego Śląska pobity został rekord temperatury dla lipca pochodzący sprzed trzech lat. Wówczas temperatura osiągnęła tam 37,1 st. C.

Śnieżka bez rekordu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozował w czwartek rano, że tego dnia może zostać wyrównany rekord temperatury wszech czasów na Śnieżce. Do tej pory było to 25,2 stopnia Celsjusza z 2 sierpnia 1982 roku. Jak jednak przekazał po południu synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, najwyższa odnotowana tam w czwartek temperatura wyniosła 22,4 st. C, czyli do rekordu sporo zabrakło.