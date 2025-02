Styczeń 2025 roku był w Polsce anomalnie ciepły. Nie tylko temperatura mocno przekroczyła normy

Tegoroczny styczeń zostanie zapamiętany jako bardzo ciepły. Z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że średnia temperatura powietrza była od 3,4 stopnia Celsjusza wyższa od normy dla tego miesiąca z lat 1991-2020.

Z danych IMGW wynika, że tegoroczny styczeń był cieplejszy o 3,4 stopnia Celsjusza od średniej dla tego miesiąca z lat 1991-2020.

Ciepły styczeń 2025. Gdzie odchylenie od normy było największe

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, przestrzenne zróżnicowanie temperatury powietrza w styczniu pokazuje, że maksymalne anomalie (odchylenie od normy) obserwowane były na wschodzie kraju (4,7 st. C w rejonie północno-wschodniej Polski) i malały w kierunku zachodnim, osiągając w rejonie Pomorza Zachodniego około 1,6 st. C.

- Wynika to z faktu, iż w ostatnim tygodniu stycznia mieliśmy do czynienia z trwającą niemal tydzień falą ciepła, związaną z napływem do Polski południowej i wschodniej ciepłych mas powietrza z południa Europy. W tym samym czasie nad Polską zachodnią znajdowała się strefa frontowa i w tych rejonach było wyraźnie chłodniej - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl.

Średnia dobowa temperatura powietrza dla obszaru całego kraju aż w ciągu 12 dni wyniosła powyżej 2 st. C, a w ciągu siedmiu dni wynosiła powyżej 4 st. C w odniesieniu do normy wieloletniej.

Usłonecznienie w Polsce

Na taki rezultat bez wątpienia miała wpływ również wartość usłonecznienia. W rejonie południowo-wschodniej Polski przez 60-100 godzin promienie słoneczne padały bezpośrednio na powierzchnię Ziemi, co stanowi anomalię w przedziale 140-160 proc. w stosunku do normy wieloletniej. W przypadku Częstochowy anomalia wynosiła nawet 180 proc.

W styczniu 2025 r. na stacji synoptycznej w Świnoujściu dopływ promieniowania słonecznego oceniono na 13 godzin i 48 minut. Natomiast w Nowym Sączu było to łącznie 109 godzin i 24 minuty.

Najwyższa i najniższa temperatura

Najwyższą wartość temperatury powietrza w styczniu odnotowano w Przemyślu (16,1 st. C), natomiast najniższą w Nowym Sączu (-13,6 st. C).

W styczniu najniższą sumę opadu atmosferycznego zarejestrowano w Legnicy (9,5 litra na metr kwadratowy), a najwyższą w Elblągu (87,9 l/mkw.).

Zakwitły stokrotki i mniszki lekarskie

W połowie stycznia w niektórych rejonach Polski zapanowała bardziej wiosenna niż zimowa aura. W Przemyślu można było zaobserwować kwitnące stokrotki, mniszki lekarskie, a także przetaczniki.

Koniec tego miesiąca był wyjątkowo ciepły, na termometrach pojawiały się wartości powyżej 10 st. C. We wtorek 28.01 na stacji synoptycznej w Przemyślu zmierzono maksymalnie 16,1 st. C.

Mniszek lekarski na trawniku w Przemyślu PAP/Darek Delmanowicz

Stokrotki na trawniku w Przemyślu PAP/Darek Delmanowicz

Przetacznik na trawniku w Przemyślu PAP/Darek Delmanowicz

